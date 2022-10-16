سعر قنطار القطن اليوم.. طويل التيلة يسجل 4200 جنيه

سجل سعر قنطار القطن المتداول في مزادات الساعات القليلة الماضية تراجعا وفقا لتجار في الأسواق نتيجة زيادة المعروض وانخفاض السعر العالمي.

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي إلي ما بين 3600 جنيه إلي 3750 جنيها مقابل 3900 جنيه مطلع الشهر الجاري، بتراجع يصل إلي 300 جنيه ومقابل 5200 جنيه في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

ونوه التجار بأن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت 4200 جنيه على الأكثر .

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في مزادات اليوم 4200 جنيه مقابل 6000 جنيه في أول مزاد بتراجع 1800 جنيه.

وأوضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد، كما ارتفعت المساحات المزروعة بالحصول هذا العام، فضلا عن تراجع السعر العالمي.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.