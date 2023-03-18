سعر قنطار القطن اليوم السبت 18-3-2023

تباين سعر قنطار القطن المتداول في مزادات المحافظات وسجل القنطار اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات الوجه البحري 5800 جنيه للقنطار بدلا من 6300 جنيه لصنف جيزة 94 الأسبوع الماضي، كما بلغ قنطار القطن في الدقهلية 6200 جنيه للصنف نفسه خلال جلسة آخر مزاد في مارس الحالي، طبقًا لعدد من المتعاملين في سوق القطن.

ويذكر أن السعر في آخِر مزاد قطن لنوع جيزة 94 بمحافظة الغربية تراوح بين 5900 إلي 6005 جنيه، بدلا من 5710 إلى 5835 جنيها للقنطار في آخر مزاد.

أسعار القطن

يُذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وقال التجار إن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد في آخر مزاد تراوح بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط، وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن، وارتفاعه في البورصة العالمية.

وأكد التجار وجود تباينات في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى، وتُعدّ كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة، ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

سعر قنطار القطن اليوم

ومن الجدير بالذكر أن سعر قنطار القطن في آخر مزاد بالصعيد ما بين 5250 إلى 5400 جنيه، خلال الفترة الحالية، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقًا للتجار.

وكشف التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجل في آخر مزاد ارتفاعًا ليصل إلى 7800 جنيه بدلا من 7200، مؤخرا وفي أفضل الأصناف؛ وهو جيزة 96، مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

سعر قنطار القطن اليوم

بدوره أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات، لـ«المال»، أن أعلى سعر قنطار قطن بالوجه البحري لصنف جيزة 96 سجل في آخر مزاد 7800 جنيه بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وسجل صنف جيزة 92 نحو 5600 جنيه في دمياط.

أكد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث تتم زراعة صنفي جيزة 94، وجيزة 97 في الوجه البحري، وجيزة 95 في الصعيد.