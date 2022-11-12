سعر قنطار القطن اليوم السبت 12-11-2022

ارتفع سعر قنطار القطن اليوم 12-11-2022، مع تأخر جلسات المزاد وسجل سعر قنطار القطن الافتتاحي لجيزة 94 نحو 4871 جنيها للقنطار حاليا داخل المنظومة مع وصوله 4850 جنيها في آخر مزاد مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها مؤخرا، وبلغ القنطار 4550 جنيها، ومن المتوقع أن يصل في الوجه القبلي 4000 جنيه قريبا.

وألمح التجار إلي أن قيمة الارتفاع في سعر القنطار كانت ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات.

أسعار القطن

وأوضح التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخري، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتأرجح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

سعر قنطار جيزة 94

وأشار التجار إلي أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4800 جنيه مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

ومن جانبه أوضح حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر قنطار قطن الوجه البحري الافتتاحي في آخر مزاد مزاد سجل 4870 جنيها مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

أسعار القطن اليوم

وأكد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.