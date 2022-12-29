انخفض سعر قنطار القطن اليوم الخميس 29-12-2022 ،من خلال منظومة المزاد، وتراوح سعر القطن في الوجه البحري من 5400 إلى 6400 جنيها للقنطار ،مقابل 6500 إلى 7500 جنيه لصنف جيزة 86 و94 في الوجه البحري طبقا لعدد من المتعاملين في الاسواق .

وتراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 بين 5300جنيها إلي 5400 في كفر الشيخ والغربية في تداولات اخر مزاد ،وبلغ أعلي سعر مؤخرا لقنطار القطن لصنف جيزة 96 بقيمة 82750جنيها بدمياط.

أسعار القطن

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني ،وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

ونوه التجار إلي أن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد في اخر مزاد تراوح بين 5000 إلى 5200 جنيها في محافظة أسيوط،وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية،بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية .

أسعار القطن اليوم

وقال التجار أن تراجع سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب السعر العالمي ،بالتالي انخفاض سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الاقطان الأخرى ، وسجل في المزاد الاخير 4675 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94 مشيرين إلى أن السعر الافتتاحي سيرتفع خلال المزادات القادمة .

وأكد التجار أنه يوجد اختلافات في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري ،وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

سعر قنطار القطن

وتراوح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 5000 جنيه إلى 5200 جنيه خلال الفترة الحالية،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد،في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

وأضاف التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ،وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 8275جنيها في أفضل الأصناف وهو جيزة 96 مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول لجيزة 94 .

و من جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن أعلي سعر قنطار قطن بالوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد مزاد سجل 6500جنيه بمحافظتي كفر الشيخ والغربية ،وسجل صنف جيزة 97 نحو 6005جنيها في المنوفيه ،مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

وكشف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.