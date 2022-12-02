سعر قنطار القطن اليوم الجمعة في مصر

تباينت أسعار قنطار القطن اليوم الجمعة 2-12-2022 ، من خلال منظومة المزاد وتراوح سعر القنطار بين 4400 إلى 6100 جنيه في الوجه البحري وتأرجح صنف جيزة 94، بين 4970 جنيها إلي 5050 بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 4400 وبلغ اعلي سعر للقنطار لصنف جيزة 96 مسجلا 6100 جنيها .

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وأوضح التجار أن سعر قنطار جيزة 86 تراوح بين 4200 إلى 4440 جنيها وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية،بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية .

وأضاف التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الاقطان الأخرى ،وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري ،وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

وتأرجح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 3600 جنيه إلى 3700 جنيه خلال الفترة الحالية ،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

وقال التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ،وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 6100 جنيها في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول .

ومن جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر قنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد مزاد سجل 5050 جنيه بكفر الشيخ ،مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

و أضاف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.