تباين سعر قنطار القطن اليوم الإثنين 26-12-2022، ليتراوح بين 6200 إلي 8200 جنيها لصنف جيزة 95و96 علي التوالي في الوجهين القبلي و البحري طبقا لعدد من المتعاملين في الأسواق.

يذكر أن سعر قنطار القطن الواحد لنوع جيزة 95 بالصعيد سجل 6250 جنيها، وجيزة 94 تراوح بين 7050 إلى 7350 جنيها في آخر مزاد وجيزة 96 سجل 8200 جنيها، وجيزة 92 سجل 7500 جنيها للقنطار.

أسعار القطن اليوم

تراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 بين 6400 جنيها إلي 6500 في الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، وبلغ أعلي سعر مؤخرا لقنطار القطن لصنف جيزة 96 بقيمة 8200 جنيها بدمياط وكفر الشيخ .

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن

وأكد التجار أن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد تراوح بين 6200إلى 6250 جنيها في محافظة أسيوط،وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية،بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية .

وأوضح التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب ارتفاع الدولار، بالتالي زيادة سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الاقطان الأخرى، ويسجل حاليا 4537 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94.

وأفاد التجار أنه يوجد إختلافات في جودة الذهب الأبيض بين محافظة واخري ،وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

سعر قنطار القطن

وتأرجح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 6200 جنيه إلى 6250 جنيها خلال الفترة الحالية،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

ولفت التجار إلي أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 8200 جنيها في أفضل الأصناف وهو جيزة 96 مقابل 6000 جنيه في المزاد الاول لجيزة 94 .

ومن جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن أعلي سعر قنطار قطن بالوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد مزاد سجل 7350 جنيها بمحافظتي كفر الشيخ والغربية ،وسجل صنف جيزة 97 نحو 6400 جنيها في المنوفيه ،مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

وأفاد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.