سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء في مصر

ارتفع سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 21-12-2022 ، من خلال منظومة المزاد وبلغ سعر القنطار الواحد لجيزة 95 نحو 6250 وجيزة 94 تراوح بين 7050 إلى 7350 جنيها.

وتأرجح صنف جيزة 86 بين 6400 جنيه إلى 6500 في كفر الشيخ والغربية ، وبلغ أعلى مؤخرا سعر لقنطار القطن لصنف جيزة 96 بقيمة 8200 جنيه.

أسعار القطن اليوم

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وذكر التجار أن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد تراوح بين 6200 إلى 6250 جنيها في محافظات الوجه القبلي ، وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية.

أسعار القطن

وأفاد التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب ارتفاع الدولار ، وبالتالي زيادة سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الأقطان الأخرى ، ويسجل حاليا 4537 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94 .

وقال التجار إنه يوجد تنوع في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى ، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتباين سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 6200 جنيه إلى 6250 جنيه خلال الفترة الحالية،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

سعر قنطار القطن

وأفاد التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا ليصل ما بين 8200 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96 مقابل 6000 جنيه في المزاد الاول لجيزة 94 .

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن أعلى سعر قنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد مزاد سجل 7350 جنيها بكفر الشيخ والغربية ،وسجل صنف جيزة 97 نحو 6400 جنيه في المنوفية ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وأفاد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.