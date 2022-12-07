سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء في الأسواق لصنف جيزة 94

واصل سعر قنطار القطن ارتفاعه اليوم الأربعاء 7-12-2022، من خلال منظومة المزاد وتراوح سعر القنطار بين 4975 لجيزة 94 إلى 5055 جنيها في الوجه البحري.

وتأرجح صنف جيزة 97، بين 4400 جنيه إلى 4440 في الغربية، ووصل أعلى سعر للقنطار لصنف جيزة 96 إلى 6100 جنيه.

أسعار القطن اليوم

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وأوضح التجار أن سعر قنطار جيزة 86 تراوح بين 4200 إلى 4460 جنيها في محافظات الوجه البحري ،وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية.

أسعار القطن

وأضاف التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر مرتبط بالبورصة العالمية وارتفاع الدولار، وكذلك تحرك سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الأقطان الأخرى، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتراوح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 3500 جنيه إلى 3750 جنيها خلال الفترة الحالية، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

سعر قنطار القطن

وأضاف التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة،وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 6100 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96 مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94 .

وكشف حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن أعلى سعر لقنطار القطن بالوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد سجل 5055 جنيها بكفر الشيخ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وأضاف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير.

سعر قنطار القطن اليوم

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.