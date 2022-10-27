سعر قنطار القطن المتداول حاليا في الأسواق اليوم الخميس 27-10-2022

حافظ سعر قنطار القطن المتداول في مزادات الوجه القبلي علي تماسكه وتراوحت اسعار القنطار في اخر مزاد بين 3770 إلى 3800 جنيها للقنطار الواحد من أصناف جيزة 94 فائقة الجودة وهي نفس اسعار الاسبوع الماضي تقريبا .

وأكد التجار أن قيمة الانخفاض كانت محدودة للغاية خلال الساعات القليلة الماضية وسجلت 10 جنيهات فقط .

وذكرو أن تباين الأسواق نتيجة اختلاف وجودة المحاصيل بين محافظة وأخري رغم زيادة المعروض وانخفاض السعر العالمي.

وتأرجح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3100جنيه إلى 3200 جنيه خلال الفترة الحالية قبل يومين ،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وأشار التجار إلي أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في اخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 3800 جنيها مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول .

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في مزادات اليوم 3800 جنيه مقابل 6000 جنيه في أول مزاد .

وأوضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد، كما ارتفعت المساحات المزروعة بالحصول هذا العام، فضلا عن تراجع السعر العالمي.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.