سعر قنطار القطن المتداول اليوم في مصر

صعد سعر قنطار القطن المتداول في مزادات الوجه القبلي وبلغ السعر الأعلى 4070 جنيها بدلا من 4040 جنيها للقنطار ، وبلغت الزيادة 30 جنيها وتراوحت أسعار القنطار في آخر مزاد بين 3990 إلى 4070 جنيها للقنطار الواحد من أصناف جيزة 94 فائقة الجودة مقابل 4040 جنيها وهى أسعار الأسبوع الماضي تقريبا.

وأكد التجار أن قيمة الارتفاع كانت طفيفة خلال الساعات القليلة الماضية وسجلت 30 جنيها فقط .

وذكر التجار أن صعود الأسعار بالأسواق نتيجة اختلاف وجودة المحاصيل بين محافظة وأخرى رغم زيادة المعروض وانخفاض السعر العالمي.

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي ما بين 3200 جنيه إلى 3300 جنيه خلال الفترة الحالية قبل يومين ، مقابل 5200 جنيه للقنطار، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وكشف التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4070 جنيها مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، إن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في مزادات اليوم 4070 جنيها مقابل 6000 جنيه في أول مزاد.

وأضاف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.