سعر طن المازوت يقفز رسميا 1000 جنيه.. واستثناء الكهرباء والصناعات الغذائية

قفز سعر المازوت لتصل إلى 6000 جنيه للطن مقابل 5000 جنيه ، طبقا
وكانت الحكومة ممثلة فى لجنة التسعير التلقائي للوقود قد قررت تحديد سعر طن المازوت بواقع 5000 جنيه للطن فى قرارها الصادر اكتوبر من العام الماضي.
وقررت الحكومة زيادة أسعار المازوت بنسبة 20% وفقا لقرارها الصادر اليوم ، بقيمة 1000 جنيه فى الطن الواحد ، باستثناء المازوت المورد لقطاعى الكهرباء والصناعات الغذائية.
وأصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول بيان منذ قليل بشأن تعديل أسعار المشتقات البترولية فى السوق المحلية.
ووفقا للبيان فقد تم زيادة أسعار البنزين والمازوت وغاز السيارات وتثبيت السولار والمازوت المورد لقطاعات الكهرباء والصناعات الغذائية