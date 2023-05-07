سعر طن الذرة ينخفض.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 7-5-2023

شهدت أسعار الأعلاف والخامات تراجعا اليوم الأحد 7-5 -2023 وتراوح سعر أعلاف التسمين بين 27700 جنيه و29000 جنيه وعلف الماشية 19700 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 24000 جنيه إلى 24200 في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 17200 جنيه بانخفاض 300 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 15200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17900 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” بلغ 41000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46 % بـ42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 17000 والردة 12300جنيه للطن.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12300 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيه والذرة البيضاء المحلية 18900.

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

وأفاد التجار بأن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه / طن على الأقل .

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 28000 إلى 29000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 500 جنيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.