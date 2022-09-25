سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2022

أكد المهندس أحمد نبيل، عضو اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شركة المنوفية للدواجن، أن أسعار طن الذرة الصفراء 2022 تبلغ حاليا 11 ألف جنيه إلى 11200 للمستهلك، مقابل 8600 جنيه قبل أسبوعين مع زيادة 2400 جنيه إلى 2600 جنيه نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف نبيل لـ”المال” عن أنه قام بإيقاف خطين من خطوط إنتاجه بالشركة مؤخرا، مشيرًا إلى أن النشاط حاليا في شركة على المحك.

وفي سياق موازٍ واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ارتفاعاتها، وسجل طن الذرة الأوكراني والبرازيلي 10 آلاف جنيه في ميناء الوصول، و الذرة الأوكراني والروماني 9900 جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 15950 جنيها، وبروتين 46% سجل 16300 جنيه، وبذور الصويا فول فات 17 ألف جنيه للمستورد و16500 جنيه للمحلي.

وأضاف التجار أن ارتفاع أسعار كسب الصويا قفز بقيمة 1450 جنيها في الطن الواحد نتيجة الظروف العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

وكانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

وأكدت رجب أنها تقوم بزيارات إلى محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والإسماعيلية وشرق الإسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم، وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الطبيعية وتقليل فاتورة الاستيراد.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة، كان قد أعلن في وقت سابق عن التواصل إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف على بدء الزراعة التعاقدية في محصول الذرة بحد أدنى ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول.