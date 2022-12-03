سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 3-12-2022.. واشتعال الأسعار بالسوق المحلية

شهد سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر السبت 3-12-2022 ارتفاعا كبيرا على مدار الأسبوع الماضي، لكلا الصنفين، حيث قفز أسعار الحديد ما بين 800 إلى 1700 جنيه للطن لنوع التسليح، فيما ارتفع سعر الأسمنت بمتوسط 50 جنيهاً للطن مطلع شهر ديسمبر الجاري.

وأكد عدد من مسئولي قطاع مواد البناء أن ارتفاعات سعر الدولار الأخيرة هي السبب الرئيسي في ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت في مصر خلال الايام الحالية، بالتزامن مع انخفاض الطلب على المنتجات نتيجة صعوبة الحصول على رخص للبناء، موضحاً ان سعر طن حديد التسليح اليوم يتراوح ما بين 20300 إلى 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 3-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وقفز سعر مصنع حديد عز اليوم ليبلغ نحو 20450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

وأضاف أن سعر حديد السويس سجل أيضاً خلال التعاملات الأسبوعية نحو 20350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما بلغت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين نحو 20350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما سجل سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب الأعلي في مصر ، ليبلغ 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وقفز سعر حديد المراكبي للصلب الاسبوع الماضي ليبلغ نحو 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وارتفعت مستويات الحديد لدي مصنع حديد الجارحي ، ليسجل 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وواصل سعر مصنع حديد الجيوشي للصلب مستوياته المرتفعه ليسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، وهو الاقل سعرا في مصر

سعر حديد العشري

كما بلغ سعر الحديد اليوم في مصر بمصنع حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وارتفع سعر طن الأسمنت والذي يتراوح ما بين 1650 إلى 1750 جنيها للطن لدي التجار غير شامل تكلفة النقل للمستهلك النهائية بالمحافظات ، واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر عند 1555 جنيها، وسجل أسمنت الممتاز الأعلي في مصر بواقع 1650 جنيها للطن، وسجل سعر أسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن.