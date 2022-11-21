سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 21-11-2022 .. وحديد عز الأعلى في مصر

واصل سعر طن الحديد والأسمنت ثباته اليوم الإثنين 21-11-2022 ، للأسبوع الثالث على التوالي بعد ارتفاعات قوية في الأسعار مؤخرا نتيجة تحرك الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، بالتزامن مع انخفاض الطلب علي مواد البناء مؤخراً انتظارا للأنتهاء من تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صعود سعر طن الحديد والأسمنت تسبب في انخفاض الطلب على المواد الأهم في عملية البناء، موضحا أن سعر طن حديد التسليح اليوم يتراوح ما بين 19200 إلى 19650 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 21-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وأضاف الزيني أن سعر مصنع حديد عز واصل ثباته ليبلغ نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

وأوضح أن سعر حديد السويس أستقر أيضاً خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

كما شهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثباتا متواصلا ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ولم تتغير أسعار الحديد اليوم لدى مصنع حديد المصريين ليبلغ 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب نفس مستوياته اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح ، ليسجل 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وحافظ مصنع حديد الجيوشي للصلب على مستوياته ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري

كما سجل سعر حديد العشري للصلب ثباتا جديدا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وأشار الزيني لـ “المال أن سعر طن الأسمنت يتراوح ما بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن للمستهلك وفقاً لتكلفة النقل من المصنع الأسمنت إلى موقع التاجر بالمحافظات ، واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر عند 1555 جنيها ، وسجل أسمنت الممتاز الأعلي في مصر بواقع 1650 جنيها للطن

وسجل أسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1590 جنيهًا في الطن، و أسمنت وادي النيل 1600 جنيه في الطن، و أسمنت حلوان 1620 جنيهًا في الطن ، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيها.