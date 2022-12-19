سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 19-12-2022.. وطن عز يسجل 23450 جنيهاً

استقرار جديد بعد قفزات كبيرة شهدها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأثنين 19-12-2022 على مدار الاسبوع الماضي ومطلع الاسبوع الجاري ، بعد اعلان عدد من مصانع حديد التسليح عن زيادات تصل إلى 2000 جنيه للطن في مصر ، فيما يستقر سعر الاسمنت اليوم بعد ارتفاعه بمتوسط 50 جنيهاً للطن الاسبوع الماضي .

وأكد عدد من مسئولي قطاع مواد البناء على أن ارتفاعات سعر الدولار الأخيرة هي السبب الرئيسي في ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت في مصر خلال الايام الحالية ، بالتزامن مع انخفاض الطلب على المنتجات نتيجة صعوبة الحصول على رخص للبناء ، موضحاً ان سعر طن حديد التسليح اليوم يتراوح ما بين 20300 إلى 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الأثنين 19-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وقفز سعر مصنع حديد عز اليوم ليبلغ نحو 23450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

كما صعد سعر حديد السويس سجل أيضاً خلال التعاملات الأسبوعية نحو 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما بلغ أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين نحو 23350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب الأعلي في مصر ، ليبلغ 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وقفز سعر حديد المراكبي للصلب الاسبوع الماضي ليبلغ نحو 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وارتفعت مستويات الحديد لدي مصنع حديد الجارحي ، ليسجل 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وواصل سعر مصنع حديد الجيوشي للصلب مستوياته المرتفعه ليسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، وهو الاقل سعرا في مصر

سعر حديد العشري

كما بلغ سعر الحديد اليوم في مصر بمصنع حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام الغرف التجارية ، إن أسعار الأسمنت للشهر الحالي شهدت ارتفاعا بمقدار 100 إلى 200 جنيه للطن، مقارنة بالشهر الماضي نوفمبر بسبب ارتفاع الدولار، واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر عند 1555 جنيها ، وسجل أسمنت الممتاز الأعلي في مصر بواقع 1650 جنيها للطن، وسجل سعر أسمنت السويدي 1720 حنيهًا في الطن.