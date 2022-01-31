سعر طن الحديد اليوم 31-1-2022 ومصنع عز يعلن أسعار فبراير

أعلنت شركة حديد عز عن ثبات سعر طن الحديد، اليوم، في مصر ليستمر الخاص سعر حديد التسليح لدي مصنع عز عند مستوياته، على أن يتم تطبيق الأسعار اعتبارًا من غدا الثلاثاء 1-2-2022، بالرغم من كل التوقعات بهبوط السعر محليا.

علمت المال من أحد تجار مواد البناء، أن حديد عز أرسلت إخطارا اليوم لوكلائها يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر فبراير، ليسجل سعر طن الحديد اليوم لدي مصنع نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى والأكبر حصة سوقية.

حديد عز

وقال التاجر إن ثبات الأسعار يساهم في تعميق جراح السوق المحلي ، لافتا الى انه وفقا للأسعار المعلنة سيصل سعر حديد عز للمستهلك بسعر 15.3 – 15.4 الف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 -200 جنيه

ويختلف سعر طن الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار التاجر الى ان تغير أسعار الطاقة عالميا قد يتسبب في عدم هبوط الأسعار محليا الخاصة بمواد البناء خلال الفترة الحالية.

من جانبه، أوضح عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد، أن مبيعات الحديد تسجل تراجعا مستمر منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من اعبائها ويضغط على حركه البيع والشراء.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 15000 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 14900 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم اسوة بحديد عز وسط توقعات بالإعلان عن تثبيت السعر لشهر نوفمبر.

وكانت آخر زيادة في أسعار الحديد تم الإعلان عنها نهاية شهر اكتوبر الماضي، بمتوسط يتراوح ما بين 400-700 جنيه للطن وفقا لكل شركة.