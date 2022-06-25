سعر طن الحديد اليوم 25-6-2022.. و«عز» الأعلى بـ18170 جنيها

شهد سعر طن الحديد اليوم السبت 25-6-2022 استقرارا متواصلا للأسبوع الرابع على التوالي وسط ترقب من جانب التجار والمستهلكين لإعلان مصانع إنتاج حديد التسليح أسعار البيع الخاصة بشهر يوليو المقبل ، بالتزامن مع تثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ يومين وتوقعات البعض بانخفاض السعر.

وفي ذات السياق لازال الطلب على حديد التسليح يسجل تراجعاً في ظل صعوبات من جانب المواطنين في استئناف البناء من جانب البعض للأماكن العشوائية او خارج الحيز العمراني في ظل سعى بعض الشركات والمصانع للتوريد للمشروعات القومية لتصريف منتجاتها، فيما يتراوح سعر طن الحديد اليوم ما بين 17850 إلى 18170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد التسليح

وترصد “المال” في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر السبت 25-6-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

حديد عز سجل الأعلى سعرا في مصر بالرغم من ثبات أسعاره منذ مايو الماضي ليبلغ السعر اليوم نحو 18170 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس

وشهد سعر حديد السويس اليوم ثباتا متواصل خلال التعاملات الأسبوعية ليصل السعر إلى نحو 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وسجلت أسعار الحديد اليوم لدى مصنع المصريين ثباتا ملحوظا ليسجل الطن نحو 18070 جنيها تسليم أرض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر طن الحديد اليوم في مصنع بشاي للصلب منذ نهاية الشهر الماضي ليبلغ نحو 18075 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

واستقرت أسعار الحديد بمصنع الجارحي عند مستوياته المنخفضة على مدار الأسبوع، ليبلغ طن حديد الجارحي اليوم نحو 17850 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ الطن عند 18050 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ولم يتغير سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17900 جنيها للطن تسليم أرض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الأسبوعية الجارية.

سعر حديد العشري

كما شهد سعر حديد العشري للصلب ثباتا اليوم في مصر ليبلغ نحو 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.