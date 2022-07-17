سعر طن الحديد اليوم في مصر الأحد 17-7-2022.. و«حديد عز » الأعلى بالأسواق

شهد سعر طن الحديد اليوم في مصر الأحد 17-7-2022 استقرارا متواصلا للأسبوع الثالث على التوالي، وسط توقعات بهبوطه خلال الفترة المقبلة، على خلفية تراجع أسعار المعادن في البورصات العالمية، وخاصة الخردة، بالتزامن مع تحرك الطلب بشكل طفيف.

وانخفض سعر طن الحديد اليوم في مصر نحو 500 جنيه نهاية شهر يونيو الماضي، وسط تراجع في الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع خلال شهر يوليو الجاري، خوفًا من تقلبات قوية في الأسواق العالمية، ووفقا لبعض التجار فإن متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 إلى 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد عز

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الأحد 17-7-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

ولازالت أسعار حديد عز هي الأعلى في مصر للشهر الثاني على التوالي ليسجل الطن نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى طاقة إنتاجية في مصر.

واستقر أيضا سعر حديد التسليح في مصنع حديد الجارحي ، والذي اعلن مؤخرا عن مبادرة لبيع حديد التسليح بالتقسيط لعملائها ، فيما يسجل الطن 17300 جنيها تسليم ارض المصنع.

أما عن مصنع حديد المصريين أحد أبرز المصانع في مصر فقد شهدت أسعاره ثباتا جديدا للأسبوع الثالث لتسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

ولم يتغير سعر طن الحديد اليوم في مصر بمصنع حديد السويس ليصل سعر الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

واستقرت أسعار حديد التسليح في مصنع حديد بشاي للصلب بعد انخفاضه بواقع 500 جنيها للطن الأسبوع الماضي ليسجل 17500 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

ولم يتغير سعر حديد المراكبي للصلب خلال التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب ثبات مثل باقي المصانع ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

ويعمل في مصر أكثر من 11 مصنعًا لإنتاج حديد التسليح تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.