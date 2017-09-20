سعر طن الأسمنت يرتفع ويسجل 860 جنيها

محمود زكي شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في القوائم السعرية للشركات. وسجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت بقيمة 860 جنيها، بينما سجل أقل سعر لصالح قنا وأسوان للأسمنت بقيمة 790 جنيه للطن، إذ أن أقصى ارتفاع في الطن الواحد يصل إلى 50 جنيه لصالح شركات أسي

محمود زكي

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في القوائم السعرية للشركات.

وسجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت بقيمة 860 جنيها، بينما سجل أقل سعر لصالح قنا وأسوان للأسمنت بقيمة 790 جنيه للطن، إذ أن أقصى ارتفاع في الطن الواحد يصل إلى 50 جنيه لصالح شركات أسيك والمنيا وقنا وأسوان

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وسجلت مجموعة السويس للأسمنت ارتفاعا في الأسعار بقيمة ٣٠ جنيه ليسجل الطن 830 جنيهًا بدلا من 800، بينما ارتفع أسمنت الممتاز بقيمة 25 جنيه للطن ليسجل 860 جنيها بدلا من 835 جنيها للطن.

بينما سجلت كل من شركتي قنا وأسوان ارتفاعا ملحوظًا في قيمة الطن بمعدل 50 جنيه ليسجل 790 جنيها للطن بنفس السعر رفعت شركة أسيك والمنيا أسعار الطن ليسجل 795 جنيه للطن بدلًا من 745 مقارنة بشهر أغسطس الماضي

في حين سجل أسمنت حورس 795 جنيه للطن بزيادة 20 جنيه في الطن، بينما سجل أسمنت النصر 795 جنيه أيضًا وأرتفع طن الأسمنت لصالح شركة أسيك بقيمة 30 جنيه للطن ليسجل 810 جنيه مقارنة بالشهر الماضي

ويقول محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حمى تجتاح مواد البناء، مشيرًا إلى أن الأسمنت ارتفع سعرها دون أي مبرر خاصة وأنه لا يعتمد في تصنيعه على أي مواد مستوردة مثل الحديد والذي ارتفع مع زيادة أسعار البيلت عالميا وارتباطه بالدولار.



وطالب الحكومة إصدار عدد من القوانين والتي تعمل على تحديد هامش الربح للشركات والذي لا يتجاوز 30% مثل باقي الدول، خاصة أن أسعار الأسمنت لا تعتمد على الدولار، حيث إن المادة الخام للمنتج محلية بالكامل.

وأوضح رئيس الشعبة إلى أن الأسمنت يساهم بنسبة 70% من إجمالي الإنشاءات.

وأشار إلى أنه في حالة ضبط أسعار السوق سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية والتي تشهد عملية ركود كبيرة خلال الفترة الحالية بسب زيادة أسعارها والتي تخطت 30%.

