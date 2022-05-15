سعر طن الأسمنت اليوم الأحد 15-5 -2022 في مصر

شهد سعر طن الأسمنت في مصر اليوم الأحد 15-5-2022 استقرارا فى الأسعار عند نفس مستويات أمس.

وأرجع أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات ثبات سعر طن الأسمنت خلال الشهر الحالي إلى تراجع الطلب ، نتيجة تباطؤ حركة الإعمار والبناء لعدة أسباب تتضمن فترة الأعياد السابقة إلى جانب أن الشهر الحالى يعتبر موسم الحصاد ، يليه فترة الامتحانات الدراسية ثم حلول عيد الأضحى فى شهر يوليو القادم.

وتوقع شيرين أن ستقر الأسعار حتى شهر أغسطس القادم للعام الحالى 2022 ، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمنت يخضع وفقًا للعرض والطلب في السوق المحلية المصرية، وأيضًا ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، الذي يتم من خلاله شراء واستيراد المواد الخام وجميع المواد اللازمة لإنتاج الأسمنت.

ورصدت ” المال ” أسعار أنواع الأسمنت المتاحة بالسوق ، والتى تتضمن ” بورتلاندي عادى ، الأسمنت الأبيض ، الأسمنت المخلوط، والمقاوم”.

سعر طن الأسمنت بورتلاندى عادي :

سجل سعر ” المسلح ” 1275 جنيهاً للطن ، و”النصر” 1255 جنيهاً للطن ، أما ” المعلم” 1255 جنيهاً للطن ، وبلغ ” وادى النيل” 1258 جنيهاً للطن ، و”المخصوص” 1260 جنيهاً للطن ، فيما بلغ سعر طن “العسكري” 1233 جنيهاً للطن ، و”سيناء ” 1230 جنيها للطن ، و”حلوان” 1270 جنيهاً وبلغ سعر الطن من السويدي 1275 جنيها ، وبلغ سعر طن ” المسلة” 1255 جنيها ، و”العسكري بنى سويف” 1225 جنيهاً للطن و” السهم ” 1240 جنيهاً.

سعر طن الأسمنت الأبيض

وتراوحت أسعار الأسمنت الأبيض مابين 2525 إلى 2600 جنبهاللطن الواحد ، وبلغ سعر “الأسمنت الأبيض العادة” 2600 جنيه ، وسوبر سيناء 2525 جنيهاً للطن الواحد ، أما سوبر رويال 2500 جنيه ، ورويال العادة 2525 جنيها للطن الواحد ، و”الواحة الأبيض” 2525 جنيهاً للطن.

سعر الأسمنت المخلوط :

وصل سعر منتج “ايه وان ” 1065 جنيهاً للطن الواحد ، و” الواحة” 1075 جنيهاً للطن

الأسمنت المقاوم :

بلغ سعر “مقاوم مسلح ” 1350 جنيهاً للطن الواحد ، و” قاهر البحار” 1350 جنيها للطن الواحد ، فيما بلغ سعر طن “السويس سي ووتر” 1340 جنيهاً للطن ، و” السويدي المقاوم ” 1340 جنيهاً.