سعر طن الأرز يتراجع 2000 جنيه في الأسواق

أكد حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، انخفاض سعر طن الأرز ما بين 1500 حتى 2000 جنيه خلال اليومين الماضيين ، خاصة مع ترنح أسعار الخضروات وبدائل الأرز إلى مستوى منخفض حاليا خصوصا الباذنجان والفلفل.

وأشار عبد الرحمن إلى أن رفع سعر الفائدة ساهم في تخفيض سعر الأرز أيضا والخضروات، كذلك انخفضت نظرا لتوجه الانفاق نحو الودائع البنكية للاستفادة من الفائدة علي حساب بنود الاستهلاك مما خفض الأسعار.

وأشار عبد الرحمن أن سعر طن الأرز الأبيض تراجع من 11000 جنيه إلي 9000 جنيه وطن الأرز الشعير يسجل الآن 7000 جنيه إلي 8000 جنيها مقابل 9000 جنيه إلي 10000 جنيه في السابق.

وتوقع عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ “للمال “، أن تنخفض الأسعار بنسبة كبيرة مع اقتراب موعد الحصاد الجديد بعد شهرين ،مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار الأرز والحبوب عموما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن وزارة التموين ضخت كميات كبيرة من الأرز في المنافذ وانخفض بالتالي الأرز الحر بالمقابل من 16 جنيها إلي 12 جنيها بتراجع 4 جنيهات دفعة واحدة خلال يومين.

وألمح إلى أن مصر تقوم بزراعة 1 مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، لافتا إلى أن الأرز معروف أنه من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير، مؤكدا أن الوزارة حددت 150 ألف فدان لزراعة الأرز الجاف، الذي لا يستهلك كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى وجود 200 ألف فدان، يتم استخدام مياه الصرف الزراعي بها، و700 ألف فدان تزرع بمياه النيل العادية.