سعر طن الأرز الشعير اليوم 18-9-2022.. 200 جنيه ارتفاعًا جديدًا بالأسواق

ارتفع من جديد سعر طن الأرز الشعير الأحد 18-9-2022 بشكل طفيف في السوق المحلية، بمتوسط 200 جنيه للطن في الأسواق، على خلفية مواصلة الطلب مستوياته الحالية، مع تباطؤ حصاد الأرز من البعض في عدة محافظات، وسط عدة حملات من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك علي التجار لضبط الأسواق.

موسم زراعة الأرز

أسعار الأرز اليوم

وكشفت مصادر مطلعة في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ”المال” أن سعر طن الأرز الشعير سجل صعوداً ليبلغ الطن نحو 8300 جنيه للطن عريض الحبة في المضارب ، مقابل 8100 جنيه للطن رفيع الحبة خلال اليوم بعد انخفاضه نهاية الاسبوع الماضي لأقل من 8000 جنيه.

وتوقعت احتمالية هبوط الأسعار مجدداً خلال الايام المقبلة، مع تطبيق الاسعار الجبرية لبيع أسعار الأرز اليوم بواقع 12 جنيها للكيلو السائب وحوالي 15 جنيها للكيلو المعبأ مع وضع عقوبات قوية للمخالفين.

كما فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية اغسطس الماضي قواعد لتوريد المزارعين لنحو 25% من المساحة المزروعة إلى الوزارة لمحاولة ضبط الأسواق، مع تخزين تلك الكميات في المضارب والمخازن التابعة للوزارة

ووفقاً للقرار سيكون المزارعين مجبورين على توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأضافت المصادر أن أسعار الأرز اليوم الأبيض يتراوح حالياً من 11-15 جنيها للكيلو جنيهاً في الأسواق للمستهلك النهائية، بالتزامن مع استقرار الطلب.

وكشفت عن انه وفقاً لتوقعات غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ، فأنه من المتوقع إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمده عام.

وتزرع مصر مليونا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير ، ووفقا لغرفة إنتاح الحبوب فيصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021 .