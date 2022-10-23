سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «التموين» تمد فترة توريد المضارب حتى غد

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 23-10-2022 ، ارتفاع ملحوظ داخل الأسواق المحلية في عدة محافظات، بالتزامن مع تباين في سعر الطن مؤخرًا، واستمرار موسم حصاد الأرز من المزارعين في محافظات الجمهورية، وتوريد المضارب للأرز الشعير إلى مخازن وزارة التموين.

وقال مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز الشعير اليوم يسجل حوالي 9500 جنيه للطن عريض الحبة لدي المضارب، فيما يبلغ سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة حوالي 8600 جنيه للطن.

سعر الأرز اليوم

لكن ما زالت أسعار الأرز اليوم في مصر عند مستوياتها للمستهلك، بالنسبة للأرز الأبيض ما بين 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو لدى التجار وفقًا لنوع الحبة، لصالح المستهلك النهائية كما تتفاوت الأسعار بين المحلات طبقًا للتسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بـ15 جنيهًا للكيلو المعبأ في بورصة الأرز.

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد سعر الأرز الشعير اليوم الأحد :

سجل سعر الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 9500 جنيه.

فيما بلغ سعر الأرز الشعير اليوم في مصر رفيع الحبة 8600 جنيه، ليبلغ أسعار الأرز الشعير متوسط مرتفع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماض

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ أيام بتثبيت سعر كيلو الأرز، وذلك فى الجريدة الرسمية في العدد 35 مكرر “د” بتاريخ 6 سبتمبر 2022، والذى نص على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن أن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض

وتلتزم جميع المتاجر والمحالّ وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها فى الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها المشترين.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس عن مد فترة توريد المضارب للأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية حتى الاثنين القادم مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏