تراوح بين 39 و55 جنيهًا للمستهلك

شهد سعر طبق البيض اليوم السبت 4-12-2021 استقرارًا فى السوق المحلية ليسجل 35 و36 جنيها فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

وتراوح سعر طبق البيض بين 39 و55 جنيهًا للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار طبق البيض الأبيض 39 جنيهًا، وبلغت أسعار البيض الأحمر 42 جنيهًا، وسجلت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، بحسب عبدالعزيز السيد.