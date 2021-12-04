اقتصاد وأسواق

سعر طبق البيض اليوم السبت 4-12-2021

تراوح بين 39 و55 جنيهًا للمستهلك
أحمد اللاهوني 4:00 م, السبت, 4 ديسمبر 21 4:00 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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شهد سعر طبق البيض اليوم السبت 4-12-2021 استقرارًا فى السوق المحلية ليسجل 35 و36 جنيها فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

وتراوح سعر طبق البيض بين 39 و55 جنيهًا للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

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وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار طبق البيض الأبيض 39 جنيهًا، وبلغت أسعار البيض الأحمر 42 جنيهًا، وسجلت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، بحسب عبدالعزيز السيد.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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