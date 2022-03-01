اقتصاد وأسواق

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 1-3-2022 فى مصر

بين 56 و59 جنيهًا للمستهلك
أحمد اللاهوني 3:26 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 3:26 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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استقر سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في السوق المحلية عند 52 و54.5 جنيه فى المزرعة، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لـ «المال».

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار البيض البلدي عند 59 جنيهًا، وبلغت أسعار طبق البيض الأبيض 56 جنيهًا.

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وسجلت أسعار طبق البيض الأحمر 58 جنيهًا، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويتراوح عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة.

ودعا اتحاد منتجي الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من إنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

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ودارت أسعار طبق البيض اليوم حول 56 و59 جنيهًا للمستهلك، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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