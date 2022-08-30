سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء للمستهلك فى السوق المصرية

أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 فى السوق المحلية بنحو 10 جنيهات ليسجل 61 جنيها للطبق الأبيض و62 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى.

سعر طبق البيض اليوم

وصعد سعر طبق البيض الأبيض إلى 68 جنيها للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

سعر كرتونة البيض اليوم

وزاد سعر كرتونة البيض البلدى إلى 70 جنيهًا، كما زادت أسعار كرتونة البيض الأحمر إلى 70 جنيهًا للمستهلك، بحسب عبدالعزيز السيد.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.