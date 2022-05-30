سعر طبق البيض اليوم الإثنين 30-5-2022 فى مصر

هبط سعر طبق البيض اليوم الإثنين 30-5-2022 فى السوق المحلية بنحو 3 جنيهات ليتراوح من 48.5 و51 جنيها فى المزرعة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع من 50 إلى 60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتراجعت أسعار طبق البيض اليوم إلى 53 و56 جنيهًا للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

فيما استقرت أسعار البيض البلدى ليتراوح من 60 إلى 63 جنيهًا للطبق، وانخفضت أسعار طبق البيض الأبيض إلى 53 جنيهًا، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وهبطت أسعار طبق البيض الأحمر إلى 56 جنيهًا، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة إدراج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.