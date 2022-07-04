سعر طبق البيض اليوم الإثنين للمستهلك في السوق المحلية

تراوح سعر طبق البيض اليوم الإثنين فى السوق المحلية بين 59.5 جنيه للطبق الأبيض و63 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن سعر طبق البيض الأبيض سجل 65 جنيها للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر طبق البيض البلدى يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا، وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا للمستهلك، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه مصرى، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.