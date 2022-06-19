سعر طبق البيض اليوم الأحد 19-6-2022 فى مصر

صعد سعر طبق البيض اليوم الأحد 19-6-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيهين ليتراوح من 54 و56 جنيها فى المزرعة، ويسجل حجم استثمارات المزارع فى مصر 90 مليار جنيه، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وزادت أسعار طبق البيض اليوم إلى 59 و61 جنيهًا للمستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع من 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة إلى سرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

فيما استقرت أسعار البيض البلدى ليتراوح من 63 و65 جنيهًا للطبق، وانخفضت أسعار طبق البيض الأبيض إلى 53 جنيهًا، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفعت أسعار طبق البيض الأحمر إلى 61 جنيهًا، وتسجل طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.