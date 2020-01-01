سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 1-1-2020 في البنوك المصرية

تنشر بوابة المال سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وارتفع سعر الجنيه المصرى بشكل طفيف مقابل اليورو الأوروبي 3 قروش ، خلال الأسبوع الماضى ، مسجلًا الأحد 17.77 جنيه للشراء ، 17.92 للبيع، مرتفعًا فى نهاية الأسبوع إلى 17.74 جنيه للشراء، 17.89 للبيع.

سعر اليورو اليوم بالأهلى الكويتي

وبلغ سعر “اليورو” في الأهلي الكويتي مستوى 17.92 جنيه للشراء و18.06 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران

ووصل “اليورو” في مصر إيران إلى مستوى 17.91 جنيه للشراء و18.11 للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم فى بنك قطر الوطنى

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى بنك قطر الوطني ان مستوى 17.90 جنيه للشراء و18.04 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربي الأفريقي الدولي مستوى 17.91 جنيه للشراء و18.07للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل اليورو، فى بنك الإمارات دبي الوطني إلى مستوى 17.90جنيه للشراء و18.06للبيع.

سعر اليورو في البنوك الوطنية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.91 جنيه للشراء، 18.05 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك مصر 17.91 جنيه للشراء،18.05 جنيه للبيع فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 18.03 جنيه للبيع.د سندات يورو

وسعر اليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويعد اليورو أحد أهم العملات الأجنبية نظرًا لاستحواذ الدول الأوروبية على 30 إلى 35% من حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي، كما أنه يشكل جزءً غير قليل من تحويلات المصريين العاملين فى الدول العربية والأجنبية.