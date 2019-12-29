سعر صرف اليورو الأحد 29-12-2019 في البنوك المصرية

تنشر بوابة “المال” سعر صرف اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفي، وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى المصري، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وارتفع سعر الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل اليورو الأوروبي 3 قروش، خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا الأحد 17.77 جنيه للشراء، 17.92 للبيع، مرتفعًا في نهاية الأسبوع إلى 17.74 جنيه للشراء، 17.89 للبيع.

وسعر اليورو يتم تسعيره أمام الجنيه بشكل يومي، وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة الأوروبية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وبلغ سعر “اليورو” في المصرف المتحد مستوى 17.76 جنيه للشراء و17.86 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الأهلي المتحد

ووصل “اليورو” في البنك الأهلي المتحد إلى مستوى 17.74 جنيه للشراء و17.86 للبيع. سندات يورو

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر “اليورو” اليوم فى البنك الأهلي الكويتي مستوى 17.74 جنيه للشراء و17.86 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر “اليورو” فى البنك العربي الأفريقي الدولي مستوى 17.73 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

سعر صرف اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل اليورو، فى بنك الإمارات دبي الوطني إلى مستوى 17.73 جنيه للشراء و17.86 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى

وبلغ “اليورو” اليوم فى البنك المركزى المصرى مستوى 17.72 جنيه للشراء 17.86 للبيع.

سعر اليورو في البنوك الوطنية

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.72 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع، وبلغ قيمته في بنك 17.73 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع فيما وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 17.73 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع. منطقة اليورو

ويعد اليورو أحد أهم العملات الأجنبية نظرًا لاستحواذ الدول الأوروبية على 30 إلى 35% من حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي، كما أنه يشكل جزءً غير قليل من تحويلات المصريين العاملين فى الدول العربية والأجنبية.

وحقق الجنيه تحسنًا كبيرًا فى أسعاره أمام العملة الأوروبية اليورو بنسبة 12.97% خلال عام 2019 و16.4% منذ مطلع العام الماضى 2018.

ويتبقى 2.8 جنيه للوصول الى مستويات يوم التعويم 3 نوفمبر 2016، وسجل فيها 15 جنيهًا للشراء و15.83 للبيع.