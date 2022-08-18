سعر صرف الدولار بعد تعيين محافظ البنك المركزي الجديد

يرصد موقع «جريدة المال»، بيانًا تفصيليًا عن سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في مصر بعد تعيين حسن عبدالله قائمًا باعمال محافظ البنك المركزي المصري.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي أعتذر عن منصبه.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

أظهرت ختام تعاملات اليوم وصول مستويات سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس

أظهرت ختام التداولات وصول سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما بينت شاشات التعاملات داخل أكبر البنوك في مصر وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وسجلت مستويات سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وبلغت مستويات سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدولار ببنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.