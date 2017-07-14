سعر شيفروليه كروز يرتفع بأكثر من 50%

أحمد شوقي:ارتفع سعر السيارة "شيفروليه كروز" بأكثر من 50% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ فقد ارتفعت الفئة الأولى من بواقع 94 ألف جنيه، لتصل إلى 279 ألف، وفق أسعار يوليو الجاري، مقابل 185 ألف خلال يناير الماضي؛ بنسبة ارتفاع 50,8%.وارتفعت الفئة الـ"هاي لاين" من السيارة بنسبة 52,5% لتصل إلى 299 أ

أحمد شوقي:

ارتفع سعر السيارة “شيفروليه كروز” بأكثر من 50% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ فقد ارتفعت الفئة الأولى من بواقع 94 ألف جنيه، لتصل إلى 279 ألف، وفق أسعار يوليو الجاري، مقابل 185 ألف خلال يناير الماضي؛ بنسبة ارتفاع 50,8%.

وارتفعت الفئة الـ”هاي لاين” من السيارة بنسبة 52,5% لتصل إلى 299 ألف جنيه، مقابل 196 ألفا؛ بزيادة 103 آلاف جنيه.

ويعوده هذا الارتفاع الكبير لـ “كروز” إلى أنها تعتبر السيارة الملاكي الوحيدة التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج؛ في وقت تعاني فيه السوق من نقص العملة الأجنبية المتاحة وارتفاع تكاليف تدبيرها.

وسجلت طرازات شيفروليه المجمعة محليا، نسب ارتفاع أيضًا لكن بمعدل أقل من “كروز”؛ فقد ارتفعت لانوس “فول أوبشن” بواقع 10,9 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 7,4% لتصل إلى 158,4 ألف جنيه في يوليو الجاري، مقابل 147,5 ألف خلال يناير الماضي.

وسجلت الفئة الأولى من “شيفروليه أفيو” ارتفاعا بواقع 11,2 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 6,3% لتصل إلى 187,8 ألف جنيه، مقابل 176,6 ألف؛ فيما ارتفعت الفئة الأعلى من السيارة، بواقع 6,6% بواقع 12,3 ألف جنيه لتصل إلى 197 ألف مقابل 184,7 ألف جنيه.

أما “شيفروليه أوبترا” فسجلت نموًا بواقع 2,4% للفئة الأولى، بزيادة 4,9 ألف جنيه لتصل إلى 204,9 ألف، مقابل 200 ألف جنيه، كما ارتفعت الفئة الأعلى من السيارة بواقع 5 آلاف جنيه، لتصل إلى 215 ألف جنيه، مقابل 210 ألف بزيادة 2,4%.

ويوضح الجدول التالي التغيرات بأسعار طرازات “شيفروليه” الملاكي خلال النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن مبيعات شيفروليه من السيارات الملاكي خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 قد تراجعت إلى 2767 سيارة مقابل 5505 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتتراجع حصتها السوقية من مبيعات الملاكي إلى 8,3% مقابل 9,4%.