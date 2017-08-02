سعر شراء الدولار ينخفض 5 قروش في البنك المركزي

هبة محمدقال البنك المركزي، اليوم، إن سعر الدولار لديه فقد 5 قروش للشراء، مسجلاً 17.7723 جنيه، مقابل 17.8266 جنيه أمس، كما تراجع سعر البيع 4 قروش إلى 17.9066 جنيه بدلاً من 17.9528 جنيه أمس.ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.

هبة محمد

قال البنك المركزي، اليوم، إن سعر الدولار لديه فقد 5 قروش للشراء، مسجلاً 17.7723 جنيه، مقابل 17.8266 جنيه أمس، كما تراجع سعر البيع 4 قروش إلى 17.9066 جنيه بدلاً من 17.9528 جنيه أمس.

ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.

كان سعر بيع الدولار لدى المركزي تذبذب خلال تعاملات الشهر الماضي إذ انخفض أسفل مستوى 18 جنيه يوم 4 يوليو الجاري، لكنه عاود الصعود لنفس المستوى بعد 12 يوم في 16 يوليو، فيما تراجع مجدداً تحت 18 جنيه بعد يومين فقط من الصعود في 18 يوليو الحالي.

وتراجع شراء دولار المركزي يوم الاثنين 3 يوليو أسفل مستوى 18 جنيه لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر فيما انخفض سعر البيع يوم الثلاثاء 4 يوليو الجاري، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.

وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيه في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيه.

وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.

