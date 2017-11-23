سعر شراء الدولار يسجل 17.67 جنيه فى أبو ظبى الإسلامى

هبة حامد: استقر سعر الدولار مع التعاملات الصباحية لنهاية الأسبوع في 7 البنوك، وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.67 جنيه. وانخفض سعر الدولار قرشا في البنك التجاري الدولي، ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع. كما استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني قرشين ليسجل

هبة حامد:

استقر سعر الدولار مع التعاملات الصباحية لنهاية الأسبوع في 7 البنوك، وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.67 جنيه.

وانخفض سعر الدولار قرشا في البنك التجاري الدولي، ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني قرشين ليسجل 17.64 للشراء، و 17.74 للبيع.

و رفع بنك “HSBC” سعره قرشين ليسجل 17.65 للشراء، و17.75 للبيع.

و في البنك العربي الأفريقي سجل الدولار 17.63 للشراء و 17.73 للبيع.

و سجل في بنك القاهرة 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع، و استقر سعره في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.62 للشراء، و17.72 للبيع.

و سجل في بنك مصر 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، وفي بنك الإسكندرية ا17.62 للشراء، و 17.72 للبيع، و فى بنك الأهلي الكويتي “بيريوس” 17.65 جنيهًا للشراء، و 17.75 للبيع.

و ارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشا ليسجل 17.65 للشراء، و 17.75 للبيع.

كان سعر الدولار ارتفع 4 مرات خلال تعاملات أمس، ليغلق عند 17.68 أعلى سعر للشراء في بنك أبو ظبي الإسلامي بزيادة 6 قروش عن التعاملات الصباحية.