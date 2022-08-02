سعر شراء الدولار يتجاوز 19 جنيهًا لأول مرة

يواصل سعر الدولار ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي في بداية تعاملات اليوم على مستويات الشراء والبيع، ليتخطى 19 جنيهًا لأول مرة منذ قرار تخفيض الجنيه في مارس الماضي ، داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية:

أعلى سعر للدولار في مصر

في بداية التعاملات الصباحية تستعرض شاشات تداول بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العقاري أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 19.01 جنيه للشراء، و19.04 للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

يعرض أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلى وبنك مصر)، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 18.96 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار شببكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 18.93 جنيه للبيع، و18.99 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الصرف: 18.94 جنيه للشراء، و 190.4 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي 18.94 جنيه للشراء، و190.4 جنيه للبيع.