سعر سهم شركة فودافون يهوى 4.3 %

خالد بدر الدين: هبط مؤشر قطاع الاتصالات البريطانى بأكثر من 2 % فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة لندن بقيادة سهم شركة فودافون التى هوى سعره بحوالى 4.3 % بعد أن أعلنت فودافون أكبر مشغل لخدمات اتصالات المحمول في العالم…

خالد بدر الدين:

هبط مؤشر قطاع الاتصالات البريطانى بأكثر من 2 % فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة لندن بقيادة سهم شركة فودافون التى هوى سعره بحوالى 4.3 % بعد أن أعلنت فودافون أكبر مشغل لخدمات اتصالات المحمول في العالم إن رئيسها سيغادر منصبه.

وذكرت وكالة بلومبرج إن مؤشر قطاع الاتصالات تصدر قائمة أكبر القطاعات الخاسرة على مؤشر فاينانشيال تايمز 100 FTSE لأسهم كبرى الشركات البريطانية الذى صعد بنسبة طفيفة بلغت 0.16 % فقط فى ختام التعاملات ليصل إلى حوالى 7723 نقطة برغم أنه تجاوز 7737 نقطة فى التعاملات الصباحية.

وساعد على ارتفاع مؤشر 100 FTSE بر غم خسارة شركة فودافون إن أسعار أسهم شركات البترول الكبرى ولاسيما BP قفزت بحوالى 1.3 % بفضل صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ عدة سنوات بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية على إيران والتي من المرجح أن تفرض قيودا على صادرات الخام من إيران أحد أكبر الدول المنتجة في الشرق الأوسط.

وكسب مؤشر قطاع النفط والغاز أكثر من 13 % منذ بداية العام وحتى الآن ليصبج صاحب أفضل أداء في أوروبا مما ساعد على ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء في نهاية جلسة متقلبة حيث قاد صعود أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أسهم قطاع النفط إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014 وعوض أثر الانخفاض المسجل في أسهم شركات الاتصالات.