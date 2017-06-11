سعر سهم دانة غاز يقفز 46% منذ بداية يونيو

خالد بدر الدينقفز سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية للتنقيب عن الغاز الطبيعى بأكثر من 13.2 % فى ختام تعاملات اليوم الأحد لتصل مكاسبه منذ بداية شهر يونيو الجارى حتى الآن حوالى 46 % وكان الأكثر تداولا في سوق مال أبو ظبى العام الذى كان الوحيد الذى سجل مكاسب بين بورصات الخليج بارتفاعه بحوالى 0.5

خالد بدر الدين

قفز سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية للتنقيب عن الغاز الطبيعى بأكثر من 13.2 % فى ختام تعاملات اليوم الأحد لتصل مكاسبه منذ بداية شهر يونيو الجارى حتى الآن حوالى 46 % وكان الأكثر تداولا في سوق مال أبو ظبى العام الذى كان الوحيد الذى سجل مكاسب بين بورصات الخليج بارتفاعه بحوالى 0.5 % ليزداد إلى 4499 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز إن سعر سهم شركة دانة غاز كان صعد أكثر من من 10.9 % في تداول كثيف جدا يوم الأربعاء الماضى بعد أن أعلنت الشركة إنها تلقت 40 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية لتنخفض مستحقاتها الآن إلى 187 مليون دولار.



ويشهد سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية انتعاشا واضحا هذا الشهر بفضل تزايد الآمال في حصول الشركة بقرار محكمة على مدفوعات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق .



وذكرت وكالة بلومبرج إن شركة بيرل بتروليوم تقدمت مع شريكتيها شركة دانة غاز وشركة نفط الهلال بطلب إلى محكمة أمريكية في 12 من شهر مايو الماضى من أجل “إقرار وتنفيذ” قرار تعويض أمرت به محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى مقامة على حكومة إقليم كردستان العراق.