سعر سهم المصرية للاتصالات يقفز 1.79%

قفز سعر سهم الشركة المصرية للاتصالات – أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط – بأكثر من 1.79 % خلال تعاملات اليوم الخميس فى بورصة القاهرة ليرتفع إلى 10.22 جنيه بعد أن أعلن أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة إن هدف الشركة من اقتراض 13 مليار جنيه (716.25 مليون دولار) على 8 سنوات هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول.

تأتي تصريحات أحمد البحيري لرويترز بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق من يوم الخميس موافقة مجلس الإدارة على شروط القرض المشترك والمتوقع أن يموله البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني وكريدي أجريكول.

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه وتتوقع الشركة البدء في تقديم خدمات المحمول في مصر خلال سبتمبر المقبل.