سعر خام برنت يستقر الأثنين فوق 90 دولارا للبرميل

استقر سعر خام برنت ، الإثنين، فوق 90 دولاراً للبرميل ليبقى عند أعلى مستوى منذ عشرة أشهر.

وأعلنت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

وطغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر إزاء النشاط الاقتصادي في الصين.

وقال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو الإثنين إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصين من المرجح أن يكون لها تأثير محلي أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة.

وقد تتوقف إمدادات النفط الخام مجدداً بسبب الإعصار والسيول في شرق ليبيا، التي تسببت في إغلاق أربعة موانئ كبرى لتصدير النفط منذ يوم السبت، وهي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.

سعر خام برنت

وارتفع خام برنت 19 سنتاً أو 0.21 بالمئة إلى 90.84 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.02 بالمئة إلى 87.49 دولار.

ومن شأن بيانات الاقتصاد الكلي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تحدد ما إذا كان البنكان المركزيان في أوروبا والولايات المتحدة سيواصلان رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس يوم الأربعاء والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.

وقال نعيم أسلم المحلل لدى زاي كابيتال ماركتس إن من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم على كل شيء بداية من الأسهم مروراً بالعملات الأجنبية والدخل الثابت وحتى أسعار السلع الأولية.

ومن المتوقع أيضاً أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتوقعت المفوضية الأوروبية الإثنين أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق خلال عامي 2023 و2024.

وتتجه الأنظار أيضا إلى التقرير الشهري لكل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدورهما هذا الأسبوع.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يومياً، وعزت قرارها إلى الحالة السيئة للاقتصاد الكلي.