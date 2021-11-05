“سعر خاص للبلدان منخفضة الدخل”.. فايزر تفاوض 90 دولة لتزويدها بعلاج كورونا الواعد Paxlovid

دخلت شركة فايزر الأمريكية للأدوية، في مفاوضات نشطة مع 90 دولة بغرض تزويدها بعلاج كورونا الواعد الذي أعلنت نتائج نجاحه مؤخرا ويتوقع طرحه تحت اسم Paxlovid.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في مقابلة نقلتها رويترز، إن الشركة تسعى إلى تمكين كل شخص في العالم من الحصول على الدواء الجديد في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بورلا إنه بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع، تتوقع شركة فايزر أن يتم إبرام عقود معها بتسعيريقترب من ذلك الذي حددته شركة ميرك لأقراصها المعالجة لكورونا.

ويبلغ سعر دواء “ميرك” في عقدها مع الولايات المتحدة نحو 700 دولار للكورس العلاجي الذي يدوم لخمسة أيام، مع العلم أن فعالية دواء فايرز تبلغ 89% من حيث منع تطور الحالات الخطيرة وفرص دخول المستشفى أو الوفاة مقارنة بـ50% لميرك.

وتابع بورلا أن التسعير بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل يخضع لعدة خيارات تدرسها فايزر حاليا وتستهدف “اقتلاع أي عوائق تمنع وصول العلاج للدولة المحتاجة”.

وكانت فايزر قد أعلنت اليوم أن علاجها الجديد وهو عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم، خفضت بنسبة 89٪ فرص دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وتعهد الرئيس التنفيذي للشركة بصنع هذا السلاح الجديد الواعد في مكافحة الوباء وجعله متاحة عالميًا في أسرع وقت ممكن.

وتشير نتائج التجربة إلى أن العقار تفوق على حبوب Molnupiravir التي تنتجها شركة “ميرك” والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي مع الإشارة إلى أنها تقلل خطر الوفاة أو دخول المستشفى إلى النصف لمرضى كورونا المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وحسب رويترز، يمكن أن تحصل حبوب فايزر الجديدة التي تحمل الاسم التجاري Paxlovid على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الأمريكية بحلول نهاية العام.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف تجربة فايرز في وقت مبكر بسبب معدل نجاحها المرتفع.

بيد أن بيانات التجربة الكاملة ليست متاحة بعد من أي من شركتي فايزر أو ميرك.