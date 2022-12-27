سعر جرام الفضة 925 بعد ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة بعد هبوطها في الأسواق المحلية، مما ساعد على زيادة الطلب من البعض على الفضة وانتشار الدعوات من البعض على اقتناء الفضة بدلًا من المعدن الأصفر، بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الفضة 925.

وارتفعت أسعار الفضة في مصر وعالميًّا بالتوازي مع صعود أسعار الذهب اليوم الذي ارتفع في تعاملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022، حيث بلغ سعر أوقية الفضة الفورية 23.5 دولار، وهو ما ساهم في انخفاض سعر الفضة بالسوق المصرية.

سعر الفضة

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار الفضة في مصر الثلاثاء 27-12-2022:

وسجل سعر أوقية الفضة 578.634 جنيه في السوق المصري

أسعار الفضة في مصر

وتراجع سعر جرام الفضة النقية عيار “999” مسجلًا 18.78 جنيه.

كما سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار “958” 17.95 جنيه.

وتراجع سعر جرام الفضة 925 إلى 17.35 جنيه.

ووفقًا للتقرير فإن جميع الأسعار المذكورة غير متضمنة المصنعية.

وشهدت أسعار العملات الفضة عيار 900 نحو 16.83 جنيه، وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 حوالي 14.73 جنيه، فيما بلغ سعر جرا م عيار 880 نحو 16.56 جنيه.

جدير بالذكر أن الأسواق المحلية تشهد طلبًا ومبيعات كبيرة على نوع الفضة 800 والفضة 925، وكل الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية؛ لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.