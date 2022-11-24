سعر جرام الذهب يقفز بشكل جنوني وعيار 21 قرب 1400 جنيه

ارتفاع تاريخي وجنوني في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية اليوم 22-11-2022 بعد اشتعاله مجدداً بأكثر من 10 جنيها ليبلغ عيار 21 الأكثر انتشارا وشيوعا في مصر نحو 1395 جنيهاً للجرام بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيها للجرام الواحد ، على خلفية صعود سعر الدولار أمام الجنيه .

وعلمت المال من نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقاً ، أن الأسعار تاريخية ومتسارعه بشكل جنوني نتيجة تحرك سعر الدولار ، بالرغم من ارتفاع سعر الاوقية عالمياً بقيمة 10 دولار فقط اليوم وأمس في بورصة المعادن الدولية اي تغير ، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 11160 جنيها ، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 بدون الضريبة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع المال فى التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس 24-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1592 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ارتفاعه الكبير على مدار اليوم ليبلغ حوالي 1592 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1395 جنيها)

واشتعل مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليقفز بشكل تاريخى بالتعاملات 1395 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1197 جنيهًا)

واستفاد ايضا سعر الذهب اليوم عيار 18 بعد ارتفاعه بقوة ليبلغ 1197 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11160 جنيها)

كما بلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها ليرتفع عند مستوي 11160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وقفز ايضا بشكل قوى سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 49351 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.592 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالاضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.