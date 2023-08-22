سعر جرام الذهب يعاود الصعود.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات

بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 22-8-2023 تداولاته الصباحية على ارتفاع طفيف في سوق الصاغة بالمحافظات، مدعوما بصعود سعر أوقية الذهب في ثاني أيام تداولات بورصة المعادن الدولية بنحو 7 دولارات للأوقية.

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة عن أن جرام الذهب شهد ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات صباحا، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2260 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس البالغ 2250 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2583 جنيها)

ومازال سعر الذهب عيار 24 يحاول تحقيق قفزة كبيرة في مستوياته وسط ترقب في ارتفاع الطلب من عدمه، ليسجل العيار الأعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2583 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2260 جنيها)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مكاسب ضعيفة في بالتداولات الصباحية ليبلغ 2260 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1938 جنيهًا)

وصعد مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا بنحو 10جنيهات صباحا 1938 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18080 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 80 جنيها ليبلغ 18080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80073 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا ليسجل حوالي 2.583 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت جلسة اليوم في تعاملات البورصة العالمية للمعادن تحرك سعر أوقية الذهب عالميًّا بقيمة 7 دولارات لتسجل نحو 1899 دولار بعد انخفاض سعر الدولار.