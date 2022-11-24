سعر جرام الذهب يشتعل اليوم 24-11-2022 وعيار 18 عند أعلى مستوى تاريخي

ارتفع مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 في سوق الصاغة على مدار تعاملات اليوم بشكل قوي بمختلف المحافظات متأثرة بارتفاع كافة أعيرة الذهب نتيجة صعود سعر الدولار امام الجنيه ، ما يدفع تجار المعدن الأصفر لزيادة الأسعرا بشكل جنوني على مدار اليوم بالتزامن مع انخفاض الطلب على الذهب محلياً.

وكشفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل أكبر مستوي له في تاريخه عند 1197 جنيها للجرام بدون مصنعية في التداولات المسائية ، في الوقت الذي لم يشهد سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية اي تغير ساهم في ارتفاع المعدن محلياً.

سعر الذهب

وينشر موقع المال فى التقرير التالي سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 24-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 18 (1197 جنيهًا)

أشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على مستويات جنونية بعد ارتفاعه بقوة ليبلغ 1197 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الذهب عيار 24 (1592 جنيها)

كما قفز سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرعلى مدار اليوم ليبلغ حوالي 1592 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1395 جنيها)

وارتفع بشكل غير مسبوق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل تاريخي في التعاملات 1395 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11160 جنيها)

كما بلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 240 جنيها ليرتفع عند مستوي 11160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 49088 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.592 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام في مصر