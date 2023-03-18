سعر جرام الذهب في مصر يسجل مكاسب تاريخية.. عيار 21 يقفز 430 جنيها خلال مارس

حقق

في مصر مكاسب تاريخية منذ بداية شهر مارس الجاري ، حيث بلغ ارباح الجرام الواحد نحو 430 جنيهاً في الشهر الجاري على خلفية عدد من القرارات والاحداث العالمية والمحلية ، وعلى رأسها صعود الاوقية عالمياً بشكل قوي لأعلي سعر في 6 أشهر لتلامس 2000 دولار على خلفية أزمة بنك سيليكون فالي وإفلاس بنكين أخريين.

وكشفت شعبة الذهب في تقاريرها الصادرة منذ أيام أن الأزمة المصرفية الأمريكية ألقت بظلالها على الأسواق المصرية وخاصة سعر المعدن الاصفر بالتزامن تحرك سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحلية وانخفاض المعروض ، ليستفيد الذهب محليا حيث ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 ليبلغ 2100 جنيهاً للجرام مقارنة بنحو 1670 جنيهاً للجرام بدون مصنعية نهاية فبراير الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2400 جنيها)

مستويات تاريخية شهدها سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2400 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2100 جنيه)

اما عن العيار الأعلي طلباً ومبيعا فهو جرام الذهب اليوم عيار 21 ، سجل صعود قياسي بشكل ملحوظ ليبلغ 2100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1800 جنيهًا)

وأشتعل أيضا بسوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1800 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 16800جنيه)

ارباح تاريخيه حققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد قفزات بنحو 3440 جنيها ليبلغ سعره حالياً نحو 16800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 74640 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.4 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا وأزمة بنك سيليكون فالي ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود بقوة خلال التعاملات ليبلغ 1990 دولار.