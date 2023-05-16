سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل مسلسل تراجعه ويسجل 2280 جنيها

ترقب وانخفاض يشهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في سوق الصاغة بالمحافظات مطلع تداولات اليوم الصباحية ، بالتزامن مع حركة بيع من جانب المستهلكين وتراجع طفيف في سعر الأوقية ثاني ايام تعاملات بورصة المعادن الدولية.

ومازال سعر الذهب يسجل ادني مستوياته خلال شهر مايو الجاري بعد تراجعه امس بواقع 70 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الأسواق نحو 2280 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس البالغه 2300 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2605 جنيها)

وافتتح سوق الصاغة تعاملاته صباح اليوم علي هبوط سعر جرام الذهب عيار 24 ، ليسجل 2605 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2280 جنيه)

فيما تراجع مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مدعوما من هبوط الاوقية والطلب على الملاذ الآمن محليا في التعاملات ليبلغ 2280 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1955 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، تراجعه صباحا ليسجل 1955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 160 جنيها من قيمته ليتراجع ويسجل نحو 18240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 81038 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.605 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

اما عن تداولات البورصة العالمية للمعادن فقد عاودت الهبوط في جلساتها اليوم بعد ارتفاعها امس لينخفض سعر الاوقية الى مستويات 2008 دولار