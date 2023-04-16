سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل مستوياته ويقترب من 2370 جنيها بالمصنعية

ثبات جديد سجلته أوقية الذهب على خلفية توقف التداولات في بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية والمحلية لحركة الدولار ، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 16-4-2023 بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

ومازال سعر الذهب يسجل مستويات كبيرة في سوق الصاغة ، رغم تراجعه نهاية الأسبوع الماضي فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2270 جنيها ، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية على الجرام ، ويصل إلى 2370 جنيها عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2594 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقراره الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2594 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2270 جنيها)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته المرتفعة خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2270 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1945 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة وهو سعر جرام الذهب عيار 18 فقد واصل تسجيل 1945 جنيهًا بدون مصنعية.

وارتفع مؤخرا الطلب على شراء الجنيهات الذهب نظرا لأنها أقل مصنعية من المشغولات ، فيما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 18160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 80682 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.594 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومن المقرر أن تعاود بورصة المعادن العالمية تداولاتها غدا الإثنين وسط ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا اليوم عند 2005 دولارات.