سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل مستوياته ويسجل 2165 جنيهًا ويفقد ارتباطه بالسوق العالمية

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-7-2023 استقراره دون تغير، كما فقد الذهب ارتباطه مع السعر العالمي مرة أخرى، وهو ما يظهر في استقرار الأسعار محلياً بسوق الصاغة على مدار الأسبوع في نفس نطاقه الضيق.

ويأتى الثبات فى أسعار الذهب في مصر وتذبذبه وسط هدوء التداولات بالسوق المحلية في الوقت الذي نشهد فيه تحركات قوية لسعر الأونصة في البورصات العالمية للمعادن.

وترصد المال في التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2165 جنيها للجرام دون تغير عن سعر افتتاح جلسة الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات 1856 جنيها للجرام والذي شهدت تغير ضعيف لا يتعدى 5 جنيهات طوال الجلسة.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيها والذي يزن 8 جرامات من عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب محلياً يعكس فك الارتباط بين السعر المحلي والعالمي، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب العالمي مطلع هذا الأسبوع لأعلى مستوى في 9 أسابيع نجد أن الذهب المحلي ثابت تقريب دون تغيرات تذكر.

أسباب استقرار سعر الذهب في مصر

السبب الرئيسي وراء هذا الثبات والاستقرار في أسعار الذهب المحلية يرجع إلى استقرار العوامل الأخرى التي تساهم في التسعير وعلى رأسها سعر الدولار في السوق الموازية الذي يشهد استقرار دون تغير منذ فترة في ظل تراجع الطلب على الدولار في الأسواق الموازية.

من جانب آخر نشهد ضعف في الطلب على الذهب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى تراجع السيولة النقدية في الأسواق الأمر الذي يؤثر على السعر بشكل سلبي ويدفعه إلى الثبات بشكل كبير.

ونجحت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في زيادة المعروض المحلي من الذهب الأمر الذي أعاد التوازن بين العرض والطلب بشكل كبير وأعاد الهدوء في التعاملات نظراً لأنه قلل من عمليات فرض السعر في السوق وفقاً لإتاحة الذهب.

وترى الشعبة العامة للذهب أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة في مقابل ارتفاع للطلب على المشغولات الذهبية، ويأتي هذا نتيجة تراجع أسعار الذهب مما دفع المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية.

أيضاً الإعلان الحكومي عن نتائج برنامج الطروحات وترحيب صندوق النقد الدولي بهذه التحركات ساهم في تهدئة السوق بشكل كبير، وأدى إلى تراجع المخاوف وبالتالي تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ويتطلع صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليارات دولار خلال 46 شهرا، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن تقوم هيئة الثروة المعدنية بتوقيع 7 عقود للاستغلال التجاري لاكتشافات الذهب مع شركتي سنتامين وباريك جولد وهي شركة كندية مصنفة ثاني أكبر شركة تعدين في العالم.

فشل أسعار الذهب عالمياً في اختراق مستوى المقاومة الهام عند 1980 دولارا للأونصة و فتح الباب لعمليات جني أرباح وصلت بالذهب إلى منطقة الدعم 1960 – 1965 دولارا للأونصة، وقد تزيد ضغوط البيع حتى المستوى 1950 دولارا للأونصة.

التراجعات في أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع يعمل على تهدئة المؤشرات الفنية التي شهدت تشبع كبير بالشراء مع الصعود الأخير في أسعار الذهب، وذلك حتى يتهيأ الذهب لاستقبال الأسبوع القادم الأهم والذي يحوي العديد من البيانات والأحداث الهامة التي قد تغير تحركات الذهب بصورة كبيرة.